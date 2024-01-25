موعد صوم يونان 2024.. يسبق «الكبير» بـ15 يوما

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024 يوم الاثنين، الموافق 26 فبراير المقبل، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويسبق الصوم الكبير بـ15 يوما، والذي يُعد إحياء لقصة يونان «يونس» النبي الذي مكث في بطن الحوت لمدة ثلاثة أيام، بحسب الاعتقاد المسيحي.

صوم يونان 2024

وصوم يونان النبي، يعد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أصوام الدرجة الأولى، بحسب تقسيم الكنيسة، حيث تقسم الأصوام إلى أصوام درجة أولى وتضم (الصوم الكبير، صوم يونان، صوم برمون الغطاس والميلاد، وصوم الأربعاء والجمعة) وهي أصوام لا يجوز فيها أكل السمك بحسب الاعتقاد المسيحي، وأصوام الدرجة الثانية وتضم (صوم الميلاد، صوم العذراء، صوم الرسل) وهي تلك الأصوام المسموح فيها بأكل السمك.

ويصوم الأقباط خلال أيام صوم يونان المعروف باسم صوم أهل نينوى، بحسب الكنيسة، صياما انقطاعيا يمتنع فيه عن تناول الطعام بداً من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل وحتى غروب الشمس، وانتهاء القداسات بالكنائس المختلفة، ولا يأكلون الأقباط خلال فترة الإفطار السمك أو اللحوم أو الألبان، متناولين الطعام النباتي.

وتختلف مدة صوم يونان بين الكنائس حيث تصوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة السريانية الأرثوذكسية صوم يونان لمدة 3 أيام بينما تصومه كنيسة الأرمن الأرثوذكس 5 أيام، ولا تعترف به كنيسة الروم الأرثوذكس.