حزب المؤتمر: مصر بذلت جهودا غير عادية في ملف القضية الفلسطينية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن مصر الدولة الوحيدة التي لم ولن تتاجر بالقضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وعلى صعيد القيادة السياسية والشعب المصري، مضيفا: «فلسطين لها مكانة خاصة لدى قلوب المصريين على مر التاريخ، وهناك العديد من المواقف الراسخة والثوابت التي تؤكد ذلك».

جهود مصرية غير عادية لدعم القضية الفلسطينية

وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له، أن القيادة السياسية بذلت ولا تزال جهودا غير عادية في ملف القضية الفلسطينية، بداية من رفض التهجير القسري لعدم تفريغ القضية من مضومنها، مرورا بدخول المساعدات من خلال ممارسة دبلوماسية مكثفة في هذا الملف، انتهاء بعقد عدد من اللقاءات والمؤتمرات والجولات غير المسبوقة في الملف.

وأكد أن مصر من خلال هذه التحركات المكثفة في كل الاتجاهات كشفت للعالم ما يقوم به جيش الاحتلال من حرب إبادة ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، وذلك من خلال كشف النقاب عما يتم على الأراضى الفلسطينية، في الوقت الذي تحجب دولة الاحتلال الإسرائيلي ما تقوم به من ممارسات إجرامية، إضافة إلى نجاح الجهود المصرية في حشد رأى عام عالمي لمنع التهجير ورفض هذا الأمر جملة وتفصيلا لعدم تفريغ القضية من مضمونها.

الدور البارز لمصر في التعامل مع القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الدور المصري بارز للجميع في القضية ذات الاهتمام الأول للأمن القومي المصري، إذ اتخذت القيادة السياسية خطوات واضحة وحاسمة من خلال التواصل مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بجانب الأطراف الإقليمية والدولية لضمان التوصل إلى حلول عاجلة على المستوى الإنساني والسياسي، وتسعى الدولة المصرية لحماية مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها، وحماية المدنيين، وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، ظهر منذ اليوم الأول لعملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023، ومع استمرار العمليات وتهديد استقرار المنطقة.