حزب المؤتمر: تضحيات رجال الشرطة بأرواحهم لعودة الأمن لن ينساها التاريخ

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الشرطة المصرية لها دور بارز في حماية الأمن الداخلي، وتضحياتهم لن ينساها التاريخ، فقد سطروا بطولاتهم بأحرف من نور في صفحات التاريخ المصري.

رئيس حزب المؤتمر

وهنأ النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة، والذكرى الثالثة عشر لثورة 25 من يناير، قائلا: «رجال الشرطة سطروا بطولات عظيمة عبر التاريخ، وكان لهم الفضل في حماية مُقدرات ومُؤسسات الدولة المصرية، وضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن وعودة الأمن والأمان للدولة المصرية مرة أخرى».

رجال الشرطة

وأكد السعيد غنيم، أن مصر قادرة دائما بفضل شرطتها على حفظ الأمن والأمان، خاصة وأن الجميع يعلن أن مصر هي صمام الآمان للمنطقة بالكامل، متابعا أن هناك عقيدة بأن الدفاع والحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية هو واجب وطني مقدس ولا يُمكن التخلي عنه لأي سبب من الأسباب، ويظلون أبطالاً في خوضهم أنبل وأشرف معركة ضد قوى الشر والظلام والإرهاب وواجهوا بكل بسالة خلال السنوات الماضية موجات من المؤامرة الإرهابية والمأجورين ضد البلد.