«الإسكان» تعلن رابط حجز شقق «حدائق أكتوبر».. جميع الوحدات متاحة للمصريين

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطرح وحدات سكنية جديدة بمدينة حدائق أكتوبر، ضمن الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، بإجمالي 74 عمارة تتكون من أرضي و9 أدوار متكررة وتشتمل على 59 وحدة تجارية و4338 وحدة سكنية.

وحدة إدارية كاملة التشطيب

ويشتمل الطرح الجديد وفق وزارة الإسكان على 60 وحدة إدارية كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ستكون بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني من هنا، إذ يجرى إتاحة جميع الوحدات أمام جميع المصريين، على أقساط ربع سنوية تسدد على «3 - 5 - 7» سنوات حسب رغبة المستفيد من الطرح.

تطوير طريق زويل

وبحسب جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، سيكون الحجز من خلال الموقع الإلكترونى لبنك التعمير والإسكان، ومن المقرر أن يعلن عنه خلال شهر فبراير الجاري، بجدية حجز لن تزيد عن 75 ألف جنيها.

وأشار الجهاز إلى أنه يجرى حاليا تنفيذ مجموعة من المشروعات المهمة مثل زراعة حرم سوميد، وتطوير طريق زويل، وتطوير طريق R4 بمحور الخدمات، وتنفيذ ازدواج للطريق، إضافة لتطوير طريق النايل سات، بالإضافة إلى توفير خدمات متنوعة جديدة بمحيط العمارات المطروحة للبيع بالمشروع الجديد، والمتر لن يزيد عن 8500 جنيه.