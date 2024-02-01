«الإسكان» تدشن خطة لتحويل «6 أكتوبر» إلى مدينة خضراء بالتعاون مع البنك الأوروبي

دشن الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك خلال احتفالية بجهاز المدينة، بحضور العديد من قيادات المدينة، وأعضاء مجلس أمناء المدينة، وممثلي البنك الأوروبي.

مدينة 6 أكتوبر مركز للازدهار الاقتصادي

وأكد أن مصر وضعت خطة عمل للمدن الخضراء، في إطار تنفيذ المبادرة العالمية للمدن المرنة المستدامة، والتي شاركت وزارة الإسكان في إطلاقها بمؤتمر المناخ «COP27»، الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ عام 2022، مشيرا إلى أن مدينة 6 أكتوبر تصبح مركزا للازدهار الاقتصادي والنمو الأخضر، ما يوفر مدينة ملائمة للعيش للجميع، وجاذبة للسكان ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن خطة عمل التحول الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، تعد نواة للاستراتيجية القومية للعمران الأخضر المستدام، الجاري إعدادها بمشاركة الوزارات المختلفة، موضحاً أن تحويل المدن لتكون مدنا خضراء يهدف إلى الحفاظ علي الموارد، وبالأخص ترشيد استهلاكات المياه والطاقة، بجانب الإدارة الجيدة للمدينة لتحقيق جودة الحياة، وجودة البيئة العمرانية.

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أن هناك العديد من الاستثمارات الخضراء المصممة لتعزيز قدرة مدينة 6 أكتوبر على التصدي للتغيرات المناخية، وتحويل أنظمة النقل والطاقة والمياه والمخلفات لأنظمة خضراء مستدامة، مشيرا إلى أن خطة عمل المدينة الخضراء تعتمد على الاستجابة الاستراتيجية للتحديات المزدوجة - المتمثلة في التحضر السريع والآثار المتصاعدة لتغير المناخ، وأساس خطة العمل هو تحديد أولويات الإجراءات التي تعالج التحديات البيئية الأكثر إلحاحا، مع إيجاد حلول لتحديات البنية التحتية.

الخبرات لعبت دورا أساسيا خطة عمل المدينة الخضراء

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر إلى أن التعاون مع شركاء النجاح يعكس رؤية مشتركة لمدينة 6 أكتوبر، لجعلها مدينة خضراء نابضة بالحياة، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، متوجهاً بالشكر لشركاء النجاح على دعمهم الثابت ومساهماتهم القيمة، قائلا : «لقد لعبت خبراتهم دورا أساسيا في تشكيل خطة عمل المدينة الخضراء التي تتسم بالطموح والقابلية للتنفيذ، وإنني على ثقة من أن خطة العمل ستجعل مدينة 6 أكتوبر أكثر استدامة، وستكون منارة للتنمية ليس في مصر فحسب ولكن في جميع أنحاء العالم».

وعبرت هايكه هارمجارت، المديرة التنفيذية لمنطقة الجنوب والشرق الأوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عن سعادتها بهذا التعاون في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مدينة 6 أكتوبر، قائلة: «أتمنى أن تساهم النتائج في التخفيف من تحديات المناخ والحفاظ على البيئة».