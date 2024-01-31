«الإسكان» تبحث مع مطورين عقاريين آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري

ناقشت قيادات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة مع المطورين العقاريين آليات تنفيذ المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.

تشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق العقار المصري

وأشارت وزارة الإسكان إلى أنَّ الاجتماع تناول، الجوانب التمويلية، والحوافز المالية المقترحة، لتشجيع المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق العقار المصرية، وكذا الحوافز المقترحة لمشاركة المطورين العقاريين في المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، من خلال طرح وحدات من مشروعاتهم، باستخدامات متنوعة (سكني - تجارى - إداري - غيرها)، على مستوى الجمهورية.

تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين

وكشفت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة عن التنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين للوصول إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.

تقديم مبادرة لتوفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.

وأكّد مسئولو وزارة الإسكان أن الوزارة منفتحة على تلقى مختلف الأفكار والمقترحات من المطورين العقاريين، ودراستها مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة،

وأكد المطورون العقاريون ترحيبهم واستعدادهم للمشاركة مع الحكومة في إنجاح مبادرة تصدير العقار المصري، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف، وأنهم سيقدمون تصورا كاملاً لمقترحاتهم حول تنفيذ تلك المبادرة، وكذا تقديم مبادرة أخرى، من أجل توفير العديد من الخيارات لتناسب مختلف احتياجات المستثمرين.