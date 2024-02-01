«الإسكان»: انضمام 3 مدن جديدة إلى المرحلة السادسة لخريطة الاستثمار الصناعي

كشفت مصادر في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن انضمام 3 مدن جديدة إلى المرحلة السادسة من الخريطة الاستثمارية الصناعية، ضمن خطة الدولة لدفع عجلة التنمية وتعميق التصنيع المحلي والتيسير على المستثمرين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

الطرح الجديد يضم 103 قطع

وأضاف المصادر لـ«الوطن»، أنّ المدن الجديدة الثلاث هي «العاشر من رمضان، والسادات، وأكتوبر الجديدة»، وعدد قطع الأراضي المتاحة للحجز في الإعلان الجديد الجاري طرحه خلال ساعات 103 قطع، بخلاف 353 قطعة أخرى تطرحها وزارة التجارة والصناعة بعدد من محافظات الجمهورية، ليصبح إجمالي عدد القطع المطروحة للبيع 456 قطعة، بمساحات تتراوح بين 200 حتى 10 آلاف متر مربع بإجمالي مساحة مليون متر مربع تقريبا، بنظام التملك وحق الانتفاع.

وأوضحت المصادر، أنّ الأراضي المتاحة للحجز في المدن الجديدة بنظام الحجز الإلكتروني في مدينة أكتوبر الجديدة، عبارة عن 25 قطعة بنشاط «كيماوي وهندسي»، وأنّ الأراضي المتاحة للحجز بمدينة العاشر من رمضان بنشاط «دوائي، تعديني» بواقع 39 قطعة أرض، وعدد القطع المطروحة للبيع في مدينة السادات، و39 قطعة بنشاط «دوائي، هندسي، تعديني».

وأتاح موقع الخريطة الاستثمارية صورة إلكترونية من كراسة الشروط والمواصفات لمن أراد الاطلاع عليها، على أن تستمر حتى الخميس 22 فبراير، ويتم تقديم الطلبات بداية من تاريخ سحب الكراسات وحتى يوم الخميس 14 من مارس المقبل.

وتطلب كراسة الاشتراطات إلكترونيا نظير 2305 جنيهات، ويمكن الاطلاع عليها مجانا من خلال www.investinegypt.gov.eg موقع الخريطة الاستثمارية www.ida.gov.eg أو من خلال موقع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.