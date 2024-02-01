تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع منطقة الأعمال المركزية بمدينة شنغهاي، يرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وذلك في ختام زيارته الحالية للصين.

وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية في مدينة شنغهاي الصينية

وأكد وزير الإسكان أن زيارته الحالية إلى الصين، على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أتاحت فرصة كبيرة للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل وصيانة والتسويق لمشروعات مناطق الأعمال المركزية، مما يحقق الاستفادة من تلك الخبرات الكبيرة والتجارب الناجحة في مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه داخل مشروعات منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، واطلع على نظم إدارة وتشغيل المشروعات، وأوضح مسؤولو شركة CSCEC الصينية، أن إجمالى الاستثمارات بالمشروع تزيد على 4.2 مليار دولار، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية أكثر من مليون م2، ويحدد كل من المبنى الإداري الشاهق من الدرجة الأولى، ومراكز التسوق العصرية، والمسرح الكبير التابع لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، والممرات الخضراء الحضرية، وغيرها من فئات الأعمال الرئيسية، بشكل مشترك مخطط هذه المدينة.

وقال مسئولو شركة CSCEC الصينية، إن مدينة يوني إيليت التابعة لمركز الصين الدولي لما وراء البحار، تقع في المنطقة الأساسية من مشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاي، وهي أكبر مجمع تجاري وثقافي في طريق شنغهاي الدائري الأوسط، وتبلغ إجمالي مساحته حوالي 150 ألف م3، مع تخطيط من 5 طوابق فوق الأرض، وطابقين تحت الأرض، ويضم متاجر التجزئة الراقية، وملاهي الأطفال، والسينما الراقية، ومسرح العلوم الإنسانية، ومركز اللياقة البدنية.

وأشاروا إلى أنه تم افتتاح مدينة يوني إيليت رسميا في ديسمبر 2023، مما يمثل اكتمال أكبر مشروع تجديد حضري في المنطقة الحضرية المركزية في شنغهاي بعد 10 سنوات من البناء، وفي الوقت الحالي، استقر أكثر من 300 متجر، ويبلغ معدل الإيجار أكثر من 95 %، ولم تجتذب فقط المتاجر الرئيسية العصرية الراقية، مثل Sam's Club، وPrada Gym، ومتجر الصور MELAND CLUB، وBoyuehui، وما إلى ذلك، ولكنها نجحت أيضًا في تقديم سلسلة من منتجات المحتوى الثقافي، مثل المكتبات والبرامج الحوارية والمعارض، وهي ملتزمة بإنشاء ملكية فكرية.

تفقد المبنى الإداري في منطقة الأعمال المركزية

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه المبنى الإداري بمنطقة الأعمال المركزية، وهو برج بارتفاع 230 م2، مكون من 52 طابقا، وعرضت تفاصيل المنطقة في فيديو يوضح مراحل التنفيذ، إذ تضم المنطقة مبان إدارية وتجارية وسكنية وفندقية، كما أشاروا خلال الشرح إلى وجود عدة حدائق تحيط بمشروع منطقة الأعمال المركزية بشنغهاى، تشبه النهر الأخضر، الذي يحيط بمنطقة الاعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تفقد الوزير المركز التجاري الموجود بالمنطقة، والذى يعد أكبر مشروع تجاري للشركة في شنغهاى، وتقوم الشركة بتشغيله أيضا، واستمع إلى شرح عن مكوناته بالتفصيل، ونظم إدارته وتشغيله، وكذا تسويقه، الذي حقق نجاحا كبيرا.