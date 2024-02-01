توزيع 500 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا في سيوة بمطروح

وزع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، المساعدات المقدمة من جمعية إنقاذ طفل، على الأسر الأكثر احتياجًا في واحة سيوة، بحضور محمد بكر رئيس مجلس مدينة سيوة، والدكتورة أماني السعيد رئيس مجلس الإدارة الجمعية، وهادي إدريس المدير التنفيذي للجمعية ولفيف من عواقل ومشايخ سيوة.

توزيع 500 كيلو لحوم

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنّ المساعدات تضمنت توزيع 16 جهاز كهربائي بينها غسالات وبوتاجازات، و150 كرتونة مواد غذائية و90 ظرف زكاة مال بمبلغ 500 جنيه لكل ظرف، و15سريرًا ومرتبة، إضافة إلى توزيع 500 كيلو لحوم على الأسر الأكثر احتياجا بالواحة.

رفع كفاءة المنازل في واحة سيوة

وأوضح رئيس مدينة سيوة، أنّ الجمعية رفعت كفاءة 7 منازل للأسر الأكثر احتياجًا في واحة سيوة، في إطار دعم المواطنين من أجل توفير حياة كريمة.

دور المجتمع المدني لدعم الأكثر إحتياجًا

وأكد محافظ مطروح، دور المجتمع المدني في مشاركة الأجهزة التنفيذية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، لتخفيف الأعباء عن المواطنين والوصول بها إلى القرى والتجمعات البعيدة والنائية في قلب الصحراء.

وقدم محافظ مطروح، درعًا للجمعية وشهادات تقدير للأعضاء، تقديرًا لجهودهم بالمشاركة المجتمعية الفاعلة، فيما أهدت رئيس مجلس إدارة الجمعية، درعًا للمحافظ تقديرًا لجهوده.