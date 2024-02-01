ضبط مخدرات بـ31 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية شديدة الخطورة

نسقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، مع الأجهزة الأمنية المعنية بشن حملات مكثفة بنطاق مديريات أمن «الإسماعيلية – مطروح - سوهاج»، استهدفت العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري ومروجي المواد المخدرة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 12 عنصرا إجراميا في الإسماعيلية، بحوزتهم 250 كيلوجراما من مخدر الهيدرو، و100 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و5 كيلوجرامات لمخدر الهيروين، و10 كيلوجرام لمخدر الأيس الشابو، 2 كيلوجرام لمخدر الأفيون، 1000 قرص لعقار التامول المخدر، بندقية آلية، 2 بندقية خرطوش، 2 فرد خرطوش، 2 طبنجة، عدد من الخزائن والطلقات مختلفة الأعيرة، وسيارات ودراجات نارية تستخدم في الترويج لنشاطهم الإجرامي.

كما جرى ضبط عنصرين إجراميين في مطروح، وبحوزتهما 60 ألف قرص مخدر، 12,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، ضبط عنصرين إجراميين بسوهاج، وبحوزتهما 4 كيلوجرامات لمخدر الآيس الشابو، 1,500 كيلوجرام لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، وطبنجة، و4 خزائن، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة.

وتقدر القيمة المالية للمادة المخدرة المضبوطة بنحو 31 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.