الداخلية تلاحق تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

شنت وزارة الداخلية، حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريتى أمن «أسوان – دمياط».

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريت أمن «أسوان – دمياط» بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية في أسوان، عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، و9 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 6 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، وكذا ضبط «بندقية آلية- بندقية خرطوش- 2 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، وتنفيذ 750 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، وضُبط 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 9 كيلو جرام لمخدر البانجو، 12 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية من مخدري الهيروين، الشابو، بندقية خرطوش، 5 فرد محلي، وعدد من الطقات بحوزة 6 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.