رابط نتيجة كلية التمريض بجامعة المنصورة الأهلية في الدقهلية

أعلنت جامعة المنصورة الأهلية، ظهور نتيجة كلية التمريض الترم الأول بمحافظة الدقهلية، وحددت رابطًا من أجل الحصول على النتيجة للطلاب بكل سهولة.

رابط نتيجة كلية التمريض بالمنصورة الأهلية

وأشارت جامعة المنصورة الأهلية، إلى أنّه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من هنا، واتباع الآتي:

- الدخول إلى رابط النتيجة

- اختيار نتيجة كلية التمريض الترم الأول

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب

- الضغط علي حفظ

- تظهر النتيجة للطالب

أسماء أوائل كلية التمريض

- المستوى الأول:

- المركز الأول: عبدالله فتحي فتحي محمود

- المركز الثاني: أحمد عز الدين محمد

- المركز الثالث: ياسمين محمد حسين عبد الغني

- المركز الرابع: منة أحمد إبراهيم أحمد

- المركز الخامس: نورا ربيع محمد ربيع

- المركز السادس: رحمة محمد عبد العزيز

- المركز السابع: يوسف حسين صلاح أبو العينين

- المركز الثامن: دعاء أحمد محمد السيد

- المركز التاسع: ندي مصطفي ابو السعود

- المركز العاشر رانيا فراج علي مرسي