ملامح الهدنة الجديدة في غزة.. قدمها رئيس الموساد لمجلس الحرب

أفادت قناة «12 الإسرائيلية» بأنَّ رئيس الموساد دافيد بارنياع، قدم وثيقة مبادئ أمام مجلس الحرب الإسرائيلي للصفقة المحتملة المقبلة أفادت بتبادل 35 محتجزًا إسرائيليًا على قيد الحياة من النساء والجرحى وكبار السن، مقابل هدنة مدتها 35 يوماً بجانب إطلاق سراح أسرى فلسطينيين كذلك، أي يوم واحد من الهدنة لكل أسير، كما تضمن المقترح إمكانية تمديد التهدئة لأسبوع إضافي بعد الـ35 يومًا، من أجل إجراء مفاوضات حول إمكانية استكمال المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن إطلاق سراح الشباب، وكل من تصفهم حماس بالجنود.

تضارب المعلومات حول اجتماع باريس

ومنذ انتهاء اجتماع باريس والمعلومات والتفاصيل متضاربة حول ما توصل إليه المفاوضون الدوليون بشأن صفقة تبادل الأسرى بين الاحتلال وحركة حماس، ووقف الحرب في قطاع غزة التي دخلت شهرها الرابع، إذ تستمر المشاورات والمباحثات بين المعنيين بهذا الملف الحساس وسط مساعي المفاوضين المصريين والقطريين والأميركيين لتقريب وجهات النظر، إلا أن بعض التفاصيل تكشفت عن صفقة تبادل الأسرى الجديدة المقترحة بين إسرائيل وحماس.

جدير بالذكر جوهر الخلاف بين الطرفين يكمن بالنسبة إلى الجانب الإسرائيلي ليس في عدد الأسرى (الآمنين) الفلسطينيين الذين ستضطر إسرائيل إلى إطلاق سراحهم من السجون، إذ إن أي صفقة تشمل إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين، الذين دانتهم تل أبيب بالضلوع في هجمات أسفرت عن قتل إسرائيليين، سيكون من الصعب على الجمهور والسياسيين في إسرائيل هضمها، علماً أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق على عدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.

حماس تتمسك بإطلاق سراح 3 أسرى

ومن جانب حماس تتمسك بأن يطلق سراح 3 أسرى فلسطينيين معروفين، وهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات وعبد الله البرغوثي، لا سيما أن تلك الأسماء الكبيرة تعتبر قادرة على تغيير وجه السلطة الفلسطينية، وعلى رأسها البرغوثي، الذي اعتبر في آخر استطلاع للرأي أجري في الضفة الغربية المرشح المفضل لرئاسة السلطة بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وكان اجتماعاً في باريس يوم الأحد الماضي بمشاركة إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر، لبحث صفقة محتملة لتبادل الأسرى ووقف الحرب تتم عبر 3 مراحل، وفق مصادر فلسطينية وأمريكية.

وبحسب السلطات الإسرائيلية التي تتعرّض لضغوط شديدة من عائلات الأسرى للقبول باتفاق تبادل جديد فإنّ ما يقارب 132 أسيرا لا يزالون محتجزين في قطاع غزة، 28 منهم يعتقد أنّهم ماتوا.