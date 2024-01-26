عرض مسلسل «حدوتة منسية» من إنتاج «فانتدج» على منصة Watch it وقناة cbc

تعرض منصة watch it أولى حلقات مسلسل «حدوتة منسية»، من إنتاج شركة فانتدج» اليوم الجمعة 26 يناير، فيما تعرض قناة cbc حلقات المسلسل بداية من يوم السبت 27 يناير الجاري في الثامنة مساء.

مسلسل حدوتة منسية 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

مسلسل حدوتة منسية أحد أهم المسلسلات التي تقدمها شركة فانتدج التي تستعد لتقديم عدد من المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية والبرامج المميزة خلال الموسم الحالى.

أول تجربة للمخرج محمد محي الدين

ويعد مسلسل حدوتة منسية أول تجربة إخراجية للمخرج الشاب محمد محي الدين، وديكور عمرو دراج، كما يعد أول البطولات المطلقة للفنان أحمد فهيم، حيث يظهر فيهم بشخصية تدعى «خيري» وهي شخصية شريرة، كما تقدم سوسن بدر جانباً إنسانيا بالشخصية التي تقدمها، والعمل مسلسل اجتماعي أسري يناقش العديد من القضايا خلال الأحداث من بينها التضحية التي تقدمها الأم لأبنائها ومدى انعكاسها عليهم بالسلب.

ويناقش المسلسل قضية اجتماعية مهمة ، تتعلق بالعلاقات الأسرية والمواريث ، وكيف يلعب الماضى دوره في حياة أبطال المسلسل، حيث تدور أحداثه حول سعاد التي كتب لها زوجها نادي عثمان كل ثروته وحرم أبناءه من الميراث لتكون هي المسؤولة عن كل شيء ليتنافس أبناؤه على رضاها ولكن يطاردها ماضيها الأليم ويظهر لها خيري الذي دخل السجن بسبب قضية هي شريكة فيها، ليطالبها بجزء من الميراث.

فانتدج تنتج العرافة وهنيدي شو

وكانت شركة فانتدج قد أنتجت برنامج هنيدي شو، الذي قدمه النجم الكوميدي محمد هنيدي واستضاف من خلاله عدد كبير من نجوم الفن، الذين شاركوه أعماله الفنية، ومنهم أحمد السقا وريهام حجاج، ومصطفى قمر، وأشرف عبدالباقي وهاني رمزي ومني عبدالغني ولبلبة وداوود حسين وأيمن بهجت قمر، كما أنتجت شركة فانتدج، برنامج العرافة الذي قدمته الإعلامية بسمة وهبة، واعتمد في المقام الأول على مواجهات مثيرة مع نجوم الفن وحقق نسب مشاهدة عالية.