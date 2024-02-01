رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

ضبط شخصين في الغربية والبحيرة بتهمة غسل 6 ملايين جنيه

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الخميس 01 فبراير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي الغربية والبحيرة، بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت تلك الممتلكات بـ6 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اقرأ المزيد:

«الأموال العامة» تضبط صاحب محل حاول النصب على بنك في 6 ملايين جنيه

«الأموال العامة» تضبط شخصين بتهمة غسل 7 ملايين جنيه في الجيزة والشرقية

الأموال العامة تضبط موظفًا بتهمة غسل 10 ملايين جنيه

مباحث الأموال العامة تشن حملات أمنية لملاحقة جرائم النصب والتزوير
بقلم محمد بركات