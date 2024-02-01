ضبط شخصين في الغربية والبحيرة بتهمة غسل 6 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين، مقيمان بنطاق محافظتي الغربية والبحيرة، بتهمة محاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، عن طريق تأسيس الشركات وشراء والحدات السكنية والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدّرت تلك الممتلكات بـ6 ملايين جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.