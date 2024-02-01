ضبط صاحب شركة ملابس حاول غسل 10 ملايين جنيه حصيلة تجارة العملة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب شركة ملابس– مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاط الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.