رئيس اتحاد كرة اليد: نفتخر بدعم الرئيس السيسي المستمر للاعبين

أكد محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن مجالس الاتحاد المصري لكرة اليد تأتي لتبني وليس للهدم، لافتا إلى أن الشعب المصري يستحق التخطيط والعمل الجماعي في قطاع كرة اليد، وفق منظومة متكاملة من أولياء أمور وأندية ولاعبين وحكام وجمهور؛ للوصول إلى الهدف المطلوب ورسم البسمة على وجه الشعب المصري.

وتابع الأمين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى: كنا نستعد لأولمبياد باريس خلال مباريات أمم إفريقيا، ولاعبو المنتخب كانوا على قدر المسئولية بالبطولة، منوها بأن الفترة المقبلة سيعقد معسكرا في فرنسا، مع استدعاء بعض المنتخبات مثل الدنمارك والسويد للعب مباريات ثنائية ضدهم.

نعيش حالة كبيرة من حب الوطن

واستكمل رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قائلا: الرئيس السيسي واهتمامه بكرة اليد أمر عظيم ونفتخر بدعمه المستمر للاعبين، معلقا: نعيش حالة كبيرة من حب الوطن والامتنان له، والمقبل أفضل، ونقول إن كل رياضي في مصر عليه تجنب المصالح الخاصة والاهتمام بمصلحة مصر فقط.

وتابع محمد الأمين: حزنت على خروج مصر من أمم إفريقيا بكوت ديفوار وعشنا لحظات عصيبة، وأتمنى من الاتحاد وضع اللاعبين في موضعها الصحيح ولا مجال للمجاملات، موجها نصيحة للاتحاد المصري لكرة القدم: يجب الاهتمام بكل الفئات العمرية للمنتخب والنظر لقطاعات الناشئين.

تجربة كرة اليد في مصر يجب تدريسها

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد: تجربة كرة اليد في مصر يجب أن تدرس، ولدينا لاعبين عادت من الإصابة وشاركت بكل حماس وفاعلية، مرتب المدير الفني أقل من 1/10 من راتب مدرب كرة القدم روي فيتوريا، واللاعب يأخذ 10 لـ15 ألف جنيه مصري.

واستكمل محمد الأمين: مكافأة الفوز ببطولة أمم إفريقيا والوصول لأولمبياد باريس شهر أو 2 وفقا للائحة، وشركات الرعاية ووزارة الرياضة ستقدم مكافآت للاعبين وفق اللائحة أيضا.