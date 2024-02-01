ضبط 30 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق في البحيرة (صور)

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، عدة حملات تموينية على الأسواق والمخابز، في إطار الرقابة المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة التموينية بمركز الرحمانية، عن ضبط 4 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و3 مخابز أنتجت خبزًا غير مطابق للمواصفات.

حملات تموينية في البحيرة

وجرى تحرير 3 محاضر لعدم إعلان مواعيد التشغيل، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، ومحضرين لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وفي حوش عيسى وشبراخيت، جرى ضبط 152 كرتونة زيت و200 صفيحة سمن وطني مكرونة جميعها مجهولة المصدر.

ضبط 30 طن أسمدة زراعية

وفي وادى النطرون وبدر، جرى ضبط 30 طن أسمدة زراعية محظور تداولها بالأسواق قبل بيعها بالسوق السوداء، و64 شيكارة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، وضبط 30 كيلو جرام سكر وطن محسن زراعي، و500 كيلو جرام أسمنت مجهول المصدر، كما جرى تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و محضرين لبدالين تموينين لغلقهم المحال في أوقات العمل الرسمية.

وشهدت مدينة أبو المطامير، تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية، لعدد من المحال التجارية لعدم إعلان الأسعار.