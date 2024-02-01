«راعي مصر» تعقد احتفالية كبرى في قصر عابدين غدا بحضور وزراء وفنانين

تعقد مؤسسة راعي مصر، احتفالية بعنوان «حكاية راعي مصر» غدا في قصر عابدين، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونيفين القباج وزيرة التضامن، والدكتور أشرف صبحي ووزير الشباب والرياضة، والسيد القصير وزير الزراعة، وعدد من كبير الفنانين ورؤساء بنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة.

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة خلال الاحتفالية، عن إنجازاتها لدعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة بقرى ومحافظات مصر، بالتعاون مع شركائها من الوزارات والشركات والبنوك، كما تستعرض المؤسسة رؤيتها وأهدافها خلال عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان في القرى الفقيرة.

وفي إطار حرص المؤسسة على تحقيق التكامل المجتمعي وتعزيز التعاون مع شركاء الخير، سيتم توقيع بروتوكولات تعاون بين راعي مصر وبعض المؤسسات الأخرى.