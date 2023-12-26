وكيل «صحة المنيا» يشارك في افتتاح الفرع الثالث لحضانات راعي مصر

افتتحت مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، الفرع الثالث لحضانات راعي مصر للغات بمركز بني مزار في محافظة المنيا، وذلك من منطلق حرص المؤسسة على جودة التعليم لبناء إنسان على وعي بمجتمعه.

وشهد الافتتاح كل من الدكتور أسامة الجمل وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والنائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل بدوي ولفيف من القيادات المحلية والشعبية بالمحافظة، وتضم الحضانة 4 فصول ومنطقة ترفيهية للأطفال، كما أنها مجهزة بأحدث الوسائل العملية والتعليمية إلى جانب معلمين مدربين على أحدث الطرق الحديثة في التعليم.

وتتميز حضانة راعي مصر بمنهج منتسوري وتعليم اللغات إلى جانب تعليم الأطفال الإتيكيت وتنمية مهاراتهم الشخصية على كل المستويات؛ بهدف اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية.

خدمات المركز للأهالي

وفي إطار حرص المؤسسة على شمول خدماتها جميع فئات المجتمع في 2023، وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة افتتحت المؤسسة الفرع الثاني من مراكز راعي مصر لدعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، إذ يحتوي المركز على فصول تنمية مهارات لأطفال الإعاقة الذهنية.

ويقدم المركز العديد من الخدمات المهمة، من بينها جلسات تنمية مهارات وتعديل سلوك وعلاج طبيعي وجلسات تخاطب، كما يقوم المركز بالتأهيل المهني في إطار حرص المؤسسة على التمكين الاقتصادي لذوي الهمم.