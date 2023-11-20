مؤسسة راعي مصر تدشن قافلة طبية للقرى النائية في القليوبية

دشن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القافلة الطبية التي تنظمها مؤسسة راعي مصر للتنمية، إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتقديم خدمات طبية متميزة وبأجور رمزية للأسر الأولى بالرعاية بكل القرى الفقيرة والمناطق النائية من أبناء المحافظة، وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة والتضامن الاجتماعي، بحضور أمام فوزى وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة، وإنجي نجيب مسئول القوافل الطبية للمؤسسة بالوجه البحري، وعادل سعد امين مدير القوافل الطبية بالمحافظة.

عيادات متنقلة

وتفقد محافظ القليوبية سيارة العيادات المتنقلة، وإستمع إلى شرح مفصل عن آلية عمل القافلة، موجهاً وكيل وزارة الصحة بضرورة التنسيق الكامل مع مؤسسة راعي مصر للتنمية لإعداد جدول زمني لانتظام سير عمل القافلة علي أن تجوب مراكز والقرى الاكثر احتياجا ، وكذا تدعيم القافلة بمزيد من أطقم الأطباء والمستلزمات الطبية اللازمة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتلك القوافل، والتى من شأنها تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر وضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم وقد وجه الهجان بتوفير سيارة عيادات متنقلة أخرى لخدمة اكبر عدد من المواطنين.

توفير الرعاية الطبية

وأشار محافظ القليوبية أن القوافل الطبية تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها أجهزة المحافظة بالتعاون مع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لتوفير الرعاية الطبية للأسر الأكثر احتياجاً، مشيداً بالدور المتميز والمشاركة المجتمعية الجادة التي تقوم بها مؤسسة راعي مصر للتنمية في تقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين ، مؤكدا على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.