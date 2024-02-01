تعرف على الأتوبيسات البديلة لقطار أبو قير بعد توقف 6 محطات

أعلنت محافظة الإسكندرية، إتاحة 13 مسارًا لخطوط الأتوبيسات التي جرى توفيرها كخدمة نقل بديلة لقطار أبوقير الحالي، وذلك في أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية، التي شهدت حتى الآن توقف 6 محطات في المرحلتين الأولى والثانية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل مسارات الأتوبيسات البديلة لحركة قطار أبو قير، بحسب الإعلان الرسمي من محافظة الإسكندرية.

المواصلات البديلة بعد إيقاف قطار أبو قير

- سيدي جابر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الحرية

- سيدي جابر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الملاحة

- الموقف/ أبو قير ذهاب وعودة طريق الحرية

- سيدي بشر/ أبو قير ذهاب وعودة طريق السكة الحديد

- المندرة/ الطابية ذهاب وعودة

- فيكتوريا/ الطابية ذهاب وعودة طريق جمال عبد الناصر

- الموقف/ سيدي بشر سكة حديد وعودة

- سيدي جابر/ سيدي بشر سكة حديد ذهاب وعودة طريق شارع الجلاء

- الموقف الجديد/ الساعة ذهاب وعودة طريق الحرية

- سيدي جابر/ المندرة ذهاب وعودة طريق الحرية

- كرموز/ ذهاب وعودة عن طريق محور المحمودية

- محرم بك/ المنتزه ذهاب وعودة طريق شارع مصطفى كامل

- سيدي بشر/ محرم بك ذهاب وعودة طريق شارع مصطفى كامل.

وقف جزئي لمحطات قطار أبو قير

يأتي ذلك، بعد أن أوقفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حركة القطارات بين محطتي أبوقير/ المنتزه بخط «الإسكندرية/ أبو قير»، اعتبارًا من اليوم، لإنهاء الأعمال التنفيذية بالمرحلة الثانية من المشروع.