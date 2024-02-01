«العربية للتصنيع» تطلق مشروعا لتوطين إنتاج المواد الخام للصناعات الدوائية

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، عقد تصنيع مشترك مع إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية، لتوطين صناعة المواد الخام للصناعات الدوائية والغذائية.

أكد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي من مستلزمات ومدخلات الإنتاج في صناعة الأدوية التي تعد أمنا قوميا، مشيرًا إلى أن مجالات التعاون تتضمن كمرحلة أولى التصنيع المشترك وتعبئة مادتي «السوربيتول والجليسرول»، إذ تشكل غالبية المكون المحلي للعديد من أدوية الشرب والمواد الغذائية.

لفت إلى أن فكرة المشروع الذي يجري إطلاقه اليوم، تنطلق من استخدام خامة السوربيتول وخامة الجلسيرول المنتجة محلياً والمستخرجة من محصول الذرة من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المنتجة للذرة، وعمل معالجة لهما في تجهيزات خاصة، واستخدام التكنولوجيا المناسبة لهذا الأمر في عمل تنقية وتعقيم الخامة لتكون جاهزة للاستخدام الدوائي، لافتا إلى أننا نستهدف من المشروع سد جزء من الفجوة المحلية في الطلب على المواد الخام المذكورة لتلبية احتياجات السوق المحلية، بمنتجات متطورة تحمل شعار «صنع في مصر».

أعرب الدكتور عاطف سعيد سليمان رئيس الهيئة الاستشارية العليا والرئيس التنفيذي لشركة أي فارما للأجهزة الطبية، عن تقديره لهذا التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، ذات الدور التاريخي الرائد في كل مجالات الصناعة منذ تأسيسها، مشيرا إلى أننا نستهدف بهذا الاتفاق عقد المزيد من الشراكات المشتركة في كل مجالات تصنيع الأجهزة الطبية والمستلزمات والمستحضرات الطبية والمعملية في مصر، بالاستفادة من الإمكانات المتطورة بالشركة العربية الأفريقية للصناعات الطبية التابعة للهيئة.