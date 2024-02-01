حفل توقيع كتاب الفن والتكنولوجيا لرئيس قسم النحت بـ«تطبيقية بنها» اليوم

تنظم المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، حفل توقيع لكتاب الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين «الميتافيرس وNFT والفن الرقمي»، لمؤرخة الفن ورئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية، الدكتورة سارة عبدربه، أستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، وسيقدم الكتاب، عالم الآثار الشهير دكتور زاهي حواس.

حفل توقيع بمعرض القاهرة للكتاب

وأوضحت «عبد ربه» الأستاذ بجامعة بنها، أنّ حفل توقيع الكتاب في تمام الساعة السابعة مساءً اليوم، بقاعة حفلات التوقيع بلازا رقم 1، وذلك على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، بمركز المعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس المنعقد حاليًا.

رحلة استكشاف الى عالم الميتافيرس

وأشارت إلى أنّ الكتاب يأخذ القارئ في رحلة استكشاف إلى عالم الميتافيرس والـNFT «الفن والتكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين»، مضيفة أنّ الكتاب يكشف الستار عن العديد من الممارسات الفنية المعاصرة المندمجة مع التكنولوجيا في عصرنا الحالي، وعلى رأسها موضوعات أثارت الجدل على مستوى العالم وهي الميتافيرس و NFT.

وقالت في بيان، إنّ الكتاب يتضمن مقابلات وأعمال 22 فنانًا من أشهر الفنانين الرقميين على مستوى العالم؛ من 14 دولة متقدمة تكنولوجيا، إيطاليا وفرنسا وروسيا وألمانيا وأمريكا وإنجلترا وكندا واليابان وأستراليا وغيرها، إضافة إلى عدد من المناقشات ووجهات النظر من قبل المتخصصين الدوليين ومؤرخي الفن والمعماريين فى مجال الفنون وتاريخها حول قضية دمج التكنولوجيا مع الفنون.

وأضافت رئيس قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية ببنها، أنّ الكتاب، بمثابة شرح لوجهات نظر الفنانين والمعماريين، ويتحدث عن الدور الإيجابي والمهم للتكنولوجيا في الحفاظ على التراث والآثار، وهو نتاج مشروع بحثي فاز بجائزتين دوليتين من إيطاليا والهند.

يذكر أنّ سارة عبدربه هي أستاذة جامعية ومؤرخة فن، حاصلة على جوائز دولية ورئيسة قسم النحت والتشكيل المعماري والترميم بكلية الفنون التطبيقية.

وتخرجت في كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، وحصلت على درجتي الماجستير والدكتوراه في تاريخ الفن من جامعة حلوان، وفازت بجائز بحثية من إيطالي، وهي مدرجة ضمن قائمة ملهمات مصريات في المجلس القومي للمرأة.

و«عبد ربه» مراجع دولي للمجلات العلمية والمؤتمرات الدولية في العديد من الدول مثل اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وكرواتيا والهند والبرتغال وجنوب أفريقيا واليونان وماليزيا، وعضو في هيئة تحرير العديد من المجلات العلمية العالمية، ولها منشورات في العديد من المؤتمرات والمجلات الدولية، وتشرف على العديد من رسائل الدراسات العليا، وهي أيضًا متحدثة في الندوات والمؤتمرات الدولية.