أسعار الذهب في البورصة العالمية.. اعرف الأونصة بكام

يشغل بال الكثير من المواطنين أسعار الذهب في البورصة العالمية، ذلك بسبب حالة التذبذب الواضحة في السعر خلال الفترة الماضية، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية نشاطا في حركة المعدن الأصفر على المستويين المحلي والعالمي، ذلك بسبب التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم أجمع.

أسعار الذهب في البورصات العالمية

وأعلنت شعبة الذهب والمجوهرات، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر، حيث سجلت سعر الأونصة الواحدة ما قيمته 2029 دولارا كسعر شراء، أما وعن سعر البيع فقد وصل لـ2028.5 دولار للأونصة الواحدة.

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 4057 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 3043 جنيها.

أسعار الذهب العالمية

وبالنسبة لأسعار الذهب على مستوى العالم، فقد ارتفع الذهب بختام تعاملات يوم الأحد 21-1-2024، بسبب ضعف الدولار الأمريكي مع انخفاض عوائد سندات الخزانة، مع توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل، وفقا لموقع «CNBC».