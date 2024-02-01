وزير الري: تنفيذ مشروعات لحماية السواحل من التآكل في كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم، لتفقد عدد من مشروعات حماية الشواطئ والمشروعات التنموية، من بينها الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية، والصوب الزراعية، ومشروع حماية مصب مصرف كتشنر، ولقاء عدد من المزارعين بالبرلس.

تفقد عدد من مشروعات حماية الشواطئ

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، وعدد من قيادات وزارة الموارد المائية والري والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

تنفيذ مشروعات لحماية السواحل من التآكل

وأكد وزير الموارد المائية والري، أنّ مشروعات تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في محافظة كفر الشيخ، تأتي في إطار استراتيجية الوزارة للتعامل مع آثار التغيرات المناخية، التي تشمل تنفيذ مشروعات لحماية السواحل من التآكل، وإنشاء سدود لتخزين المياه، وتطوير شبكات الري، وزيادة الرقعة الزراعية.