باحث سياسي: أمريكا فشلت في إدارة كل الملفات بالشرق الأوسط

قال الدكتور رضوان قاسم، كاتب وباحث في الشؤون الدولية، إن أمريكا مأزومة بشكل كبير في المنطقة، فلم تستطع إيجاد مخرج تحافظ على ماء وجهها به من خلال الضغوطات والضربات التي تتلقاها.

أمريكا تتبنى السياسة لحكومة نتنياهو

وأضاف في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية» أن أمريكا تتبنى السياسة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالكامل، ويتبنى العمل العسكري الذي تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن كل هذه الأزمات التي يعيش بها أمريكا لم تستطع إيجادا لها حلول، رغم أن هناك اتفاقا أو وجودا عسكريا أمريكيا بريطانيا لمواجهة اليمنيين، إلا أنهم لم يستطيعوا أن يغيروا وجهة النظر اليمينية أو الموقف اليمني، ولم يستطيعوا أن يردعوا أي ضربة لبواخر أو ناقلات بحرية إلى الكيان الإسرائيلي.

أمريكا فشلت بشكل ذريع في مساعيه

وأوضح أن أمريكا فشلت بشكل ذريع في مساعيه طوال الوقت فيما يخص محور المقاومة سواء من العراق أو سوريا أو لبنان، وما زالت الضربات تتوالى على إسرائيل ما اضطر أمريكا لبحث مسائل تختلف عن السياسة العسكرية فذهب للحديث عن الدبلوماسية، ما جعل وزير الخارجية أنتوني بلينكن يعود للمنطقة من جديد، لبحث مخارج عن هذه الأزمة.