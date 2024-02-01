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معرض القاهرة الدولي للكتاب

خبير عسكري لبناني: أمريكا تعتمد القوة وليس الدبلوماسية للتعامل مع قضايا المنطقة

كتب:

شريف سليمان
09:24 ص | الخميس 01 فبراير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الخبير العسكري اللبناني ناجي ملاعب، إنّ الاستراتيجية الأمريكية تعتمد على القوة في سياستها تجاه الشرق الأوسط، لافتا إلى أنّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يدعم إسرائيل ويعتمد على القوة وليس الدبلوماسية، في التعامل مع القضايا الإقليمية.

وأوضح ملاعب، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنّ هناك حديثًا عن أنّ بلينكن سيزور المنطقة بهدف إعادة تثوير الجبهات ضد الحوثيين في اليمن، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، مشيرا إلى أنّ القصف الأمريكي والبريطاني ضد الحوثيين لم يحقق أي نتائج، والحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في اليمن.

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بقلم شريف سليمان