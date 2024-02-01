محافظ الإسكندرية: تكثيف التواجد الميداني للتعامل مع الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ حيث سقطت أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية وحتى الوقت الراهن.

وأوضح محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

سيولة مرورية في الإسكندرية رغم الأمطار

وشدد على رصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، مشيرا إلى أن ذلك الأمر متحقق في جميع الشوارع رغم سقوط الأمطار الغزيرة على المدينة الساحلية.

أرقام الطوارئ في الإسكندرية

ومن الجدير بالذكر أن غرف الطوارئ بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة من المواطنين: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام: (4234132_4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137) من أي محمول.

والخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

والخط الساخن لشركة مياه الشرب 125