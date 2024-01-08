خبير اقتصادي: الصادرات الزراعية تقفز لـ3.4 مليار دولار بفضل الثقة في منتجاتنا

أكّد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أنَّ الثقة في المنتج المصري هي وراء الطفرة في صادرات مصر الزراعية وأصبح هناك طلب كبير على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ صادرات مصر الزراعية حققت طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت 8 ملايين طن بقيمة 3.4 مليار دولار، وذلك بفضل الثقة في المنتج المصري ومشروعات الدولة القومية التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية.

الدولة نفذت خطة لسد الفجوة الغذائية

وأوضح أنَّ الدولة المصرية نفذت خطة تنفيذية تهدف إلى سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال مشروعات قومية لزيادة الرقعة الزراعية، مثل مشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع توشكى، وما يحدث الآن في وسط وشمال سيناء وبعد إعادة تدوير المياه في بحر البقر.

المشروعات القومية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي

وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أنَّ هذه المشروعات القومية تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين جودة المنتجات، وذلك من أجل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.