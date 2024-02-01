وزير الصناعة يبحث مع وفد شركة أجهزة منزلية خططها المستقبلية بالسوق المصرية

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة «بي إس إتش مصر» المالكة للعلامة التجارية «بوش» للأجهزة المنزلية برئاسة لويس ألفيريز الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطط الشركة المستقبلية بالسوق المصرية.

وقال الوزير إن الشركة تقوم حالياً بإنشاء مصنع لإنتاج أجهزة البوتاجاز في مدينة العاشر من رمضان ليكون أول مصنع للشركة في إفريقيا والشرق الأوسط وذلك على مساحة 160 ألف متر مربع وباستثمارات تتجاوز 50 مليون يورو، لافتاً إلى أن المصنع سيوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

طاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة

وأوضح وزير التجارة أنَّ المصنع من المقرر أن يبدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من العام الجاري بطاقة إنتاجية تبلغ 350 ألف جهاز في السنة، حيث سيخصص المصنع إنتاجه لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، لافتاً إلى إمكانية استفادة المصنع من منظومة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية في العالم.

وأشار سمير إلى حرص الوزارة على دعم توسع استثمارات الشركة في السوق المصرية وتقديم كل أوجه الدعم الممكن للأنشطة الإنتاجية للشركة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية سواء داخل الوزارة أو خارجها لتذليل العقبات التي قد تواجه الشركة.

ومن جانبه أكد لويس ألفيريز، الرئيس التنفيذي لشركة بي اس اتش مصر المالكة للعلامة التجارية «بوش» للأجهزة المنزلية التزام الشركة بالاستثمار بالسوق المصري انطلاقاً من ثقتها في مقومات هذا السوق الهام باعتباره من أهم الأسواق في المنطقة وكذا ثقتها في قدرات الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات، لافتاً إلى أن الشركة تستهدف بهذا المصنع تلبية احتياجات عملاء الشركة في قارة إفريقيا والشرق الأوسط من أجهزة البوتاجاز.