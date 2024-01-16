وزير الإسكان يوجه بتطوير «العاشر من رمضان» والاهتمام بتوفير وسائل مواصلات

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مستجدات الأعمال الجارية بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والموقف الإقليمي الجديد بمدينة العاشر من رمضان، موجهاً بالاهتمام بالمشروعات الجارية بالمدينة، وتوفير الخدمات المقدمة للمواطن من طرق ومواصلات وحدائق ومتنزهات وإسكان.

وأكد أن جارٍ استكمال وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس وتوسعاته بعدد 298 عمارة نموذج 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، بجانب الأعمال الجارية بمواقع سكن لكل المصريين «النموذج الأخضر» المرحلة الخامسة بإجمالي 4372 وحدة سكنية بحي الزقازيق الجديدة.

كما أضاف الجزار، أن مشروع الموقف الإقليمي الجديد يشتمل على خطوط سير خارجية لجميع أنحاء الجمهورية وخطوط داخلية على مستوى المدينة، حيث وصلت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وذلك لخدمة قاطني المدينة والمترددين عليها، كما يجري تنفيذ أعمال امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد «محطة الأتوبيس الإقليمية» بمركز المدينة.

وأوضح «منيع»، أن المساحة الإجمالية للموقف الإقليمي الجديد تبلغ 74320 مترا مربعا، ويتكون المشروع من الموقع العام بـ110 مظلات حديدية بمساحة 4745 متر مربع، و128 مظلة خرسانية بمساحة 1660 مترا، و11 غرفة أمن واستراحة بمساحة 332 مترا، ويتكون من 7 منافذ بيع جرائد بمساحة 91 مترا مربعا، والمبنى الإدارى بمساحة 480 مترا مربعا، ومبنى الكافيتريا 1 بمساحة 100 متر مربع، ومبنى المسجد بمساحة 488 مترا مربعا، ومبنى المركز التجاري بمساحة 548 مترا مربعا ويضم محال تجارية، ومبنى صالة الوصول بمساحة 846 مترا مربعا، ومبنى الخدمات بمساحة 380 مترا مربعا، ومن المقرر الافتتاح في العيد القومي لمدينة العاشر من رمضان.

وأشار إلى أنه جار استكمال وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بحي النرجس وتوسعاته بعدد 298 عمارة نموذج 90 مترا مربعا للوحدة كاملة المرافق، مضيفا أنه بالنسبة للأعمال الجارية بموقع سكن لكل المصريين «النموذج الأخضر» المرحلة الخامسة بإجمالي 4372 وحدة سكنية بحي الزقازيق الجديدة، فتشمل تنفيذ عمارات نموذج 90م2 وعمارات نموذج (75م2) بحي الزقازيق الجديدة، وعمارات نموذج 3 وحدات بالدور وعمارات نموذج 4 وحدات بالدور.

وأشار منيع، إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير حديقة الكفراوي من أعمال المسطحات الخضراء والصيانة للكافتيريا ودورات المياه والنافورة الداخلية بالحديقة، واستكمال أعمال تطوير مسجد الحديقة بهدف الحفاظ على الواجهة الحضارية والجمالية لمدينة العاشر من رمضان.