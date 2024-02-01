مصر للطيران تتعاقد مع «Hainan» الصينية لتقديم خدمات المناولة الأرضية

أعلنت شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، تعاقدها مع شركة Hainan الصينية من خلال وكيل خدمتها بمصر المكتب العالمي للطيران، لتقديم خدمات المناولة الأرضية لطائرات الشركة الصينية بمطار القاهرة الدولي.

تقديم الخدمات لأكبر عدد من شركات الطيران

من جهته، قال المهندس إبراهيم فوزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إنّ الشركة تستهدف تقديم خدماتها لأكبر عدد من شركات الطيران بالمطارات المصرية خاصة في ظل تنامي الحركة السياحية، موضحًا أنّ الشركة ستسعى جاهدة خلال الفترة المقبلة لتوسيع نطاق خدماتها خلال الفترة القادمة بما يخدم حركة الطيران والسياحة المتزايدة.

تشغيل 3 رحلات أسبوعيا

وأضاف فوزي أنّ الشركة الصينية Hainan ستتولى تشغيل 3 رحلات أسبوعيا إلى القاهرة، ويُتوقع زيادتها إلى 4 رحلات أسبوعيا مع بدء الموسم الصيفي بطائرات من طراز بوينج B787 وإيرباص A330.