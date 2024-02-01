أعلنت نقابة الصحفيين فتح باب التسجيل في اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر العام السادس للصحفيين، لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية.

المؤتمر العام السادس للصحفيين

وأوضحت النقابة أنه من المقرر أن تتولى اللجنة الإعداد للمؤتمر ووضع المحاور الرئيسية للنقاش وجدول اعماله، والجلسات التحضيرية له تمهيدا للانعقاد بداية شهر مايو 2024.

وأشارت أنه على من يرغب في التسجيل باللجنة التقدم لمكتب النقيب بالدور الثالث أو التواصل عبر تطبيق «وتساب» رقم (01280992299)، ولمدة أسبوع.

نقابة الصحفيين

وكان مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي، قرر عقد المؤتمر العام السادس للصحفيين خلال شهر مايو المقبل لمناقشة مستقبل صناعة الصحافة وحريتها، بين التطور التكنولوجي والتحديات المهنية والاقتصادية والتشريعية، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة 3 مايو.

وقرر المجلس اختيار لجنة مشتركة من مجلس النقابة، والجمعية العمومية، وكذلك الهيئات المعنية بتطوير الصحافة وحريتها، للإعداد للمؤتمر من خلال عقد جلسات تحضيرية خلال الشهور الثلاثة القادمة على أن يرأس اللجنة نقيب الصحفيين لحين اختيار أمين عام للمؤتمر.