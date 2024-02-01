وزير الري يتفقد مشروعات الحد من التغيرات المناخية في كفر الشيخ

تفقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وأليساندرو فراكاسيتي، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية مصر العربية، اليوم، عددًا من مشاريع الري السطحي التي تعمل بالطاقة الشمسية والصوب الزراعية للتمكين الاقتصادي، ضمن مشروعات الحد من التغيرات المناخية بمركزي مطوبس وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

دعم فرص التمكين الاقتصادي

وقال المحافظ، إنّ المشروع يهدف إلى دعم فرص التمكين الاقتصادي والتوعية للتقليل من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية بقرى مركزي «مطوبس، وبلطيم» وجنوب الطريق الدولي الساحلي، وسيُنفذ المشروع خلال عام، مع الالتزام بالخطة التنفيذية للأنشطة التي سيُتفق عليها، مشيرًا إلى أنّ مشروعات التمكين الاقتصادي يستفيد منها 105 من الشباب من الجنسين وأسرهم، مع تدريب 150 شخصًا على تصميع منتجات الألبان وخلط الأعلاف، طبقًا لرؤية مصر 2030 «التنمية المستدامة» وتحقيقًا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، من خلال المساواة في الحقوق والفرص والموارد في كل المناطق الجغرافية من الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا.

إنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ

ومن جهته، صرح وزير الموارد المائية والري، أنّه جرى إنشاء عدد من نماذج حماية الشواطئ بمحافظة كفر الشيخ، منها جسر رملي بفعل العوامل الطبيعية، وقد ارتفع مستوى الجسر إلى متر فوق سطح البحر، منوهاً إلى أنّ الرمال المكون منها الجسر قليلة المسامية، كما جرى وضع البوص على جانبي الجسر وفقًا لاقتراح سكان المنطقة، لزيادة تماسك الجسر الرملي لحماية الشواطئ.

وفي كلمته، أبدى ممثل البرنامج الإنمائي، اهتمامه باستمرار وتعزيز التعاون، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من محافظة كفر الشيخ والوزارة في مجال التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى وضع هذه المشروعات على رأس أولويات صندوق المناخ الأخضر، وأنّه من المزمع بحث تعزيز سُبل التعاون الممكنة مع مصر بهدف تحقيق التنمية والتعاون المشترك.