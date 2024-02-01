هل سيجري تأجيل احتفال الصوفية بمولد السيدة زينب بعد غلق المسجد؟

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إغلاق مسجد السيدة زينب من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري لأعمال الصيانة والتطوير للمسجد، ما فتح باب التساؤل حول تأثر الاحتفال بمولد السيدة زينب بغلق المسجد.

مولد السيدة زينب

وقال مصطفى زايد، مؤسس شباب الطرق الصوفية، إن الاحتفال بمولد السيدة زينب قائم لا تغيير فيه، وسيختتم المريدون من الصوفية احتفالاتهم يوم 6 فبراير الجاري بمولد السيدة زينب وسيتواجدون في محيط الساحة الزينبية، ولن يتم تأجيل الاحتفال المولد حتى يتم الانتهاء من أعمال الاصلاح والتطوير.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»: «المقام كان مغلقا منذ فترة وبالرغم من ذلك لا يقف المريدون عن الزيارة وقراءة الفاتحة وتوزيع النفحات على باب مسجد السيدة زينب».

غلق مسجد السيدة زينب

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن عن غلق مسجد السيدة زينب رضي الله عنها مؤقتا لإنهاء عملية التطوير الجارية بالمسجد نظرا لدخول أعمال التطوير بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها مراحلها الأخيرة وكثافة العمل بالمسجد فإن أوقاف القاهرة مضطرة إلى غلق المسجد مؤقتا لتمكين الجهة المنفذة من سرعة إنهاء أعمال التطوير الشامل للمسجد بكل ساحاته وملحقاته .

وأكد أنه سيتم هذا الغلق المؤقت بدءا من اليوم الخميس الموافق ١ فبراير 2024م على أمل الانتهاء من عملية التطوير قبل حلول الشهر الكريم بإذن الله تعالى .