مطلوب للتعيين ألف إمام وخطيب بوزارة الأوقاف.. اعرف رابط وموعد التقديم

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، للإعلان عن مسابقة جديدة بوزارة الأوقاف لتعيين رقم ضخم، موضحاً أن التقديم سيكون من خلال بوابة الوظائف الحكومية والتي توفر تفاصيل ومعلومات كافية ووافية عن عملية التقديم، مشدداً على من يرغب في التقديم الالتزام بالمواعيد المقرر تحديدها والأوراق والمستندات المطلوبة.

شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب

تشتمل مسابقة وزارة الأوقاف حسب الجهاز المركزي على شغل 1000 وظيفة إمام وخطيب، و1000 وظيفة عامل، موضحاً أنه شرط القبول اجتياز جميع الاختبارات التي ستجرى على المتقدمين واستيفاء جميع الشروط والأوراق المطلوبة.

ومن المقرر أن تكون شروط التقديم على الوظائف هي ألا يزيد عمر المتقدم على 30 عاما، وأن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عال أزهري، فضلاً أن يكون حسن السمعة، ونوه الجهاز المركزي إلى أن عملية التقديم تتم إلكترونيا لتحقيق معيار الشفافية في القبول وكذلك الأمر الاختبارات.

المستندات المطلوبة للتقديم

وكشف عن المستندات المطلوبة وهي الصورة الشخصية والرقم القومي وجه أول سارية والرقم القومي وجه ثاني سارية والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد وإيصال الإيداع البنكي والموقف من الخدمة العسكرية وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة وصحيفة الحالة الجنائية سارية.