طريقة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 خطوة بخطوة.. «التعليم» توضح

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024، للتقدم لامتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي لجميع التخصصات، «صناعي، زراعي، تجاري، وفندقي»، عبر موقعها الرسمي للوزارة.

كيفية تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2024 لطلاب التعليم الفني بنظامها الثلاث، والخمس سنوات، عبر هذا الرابط، بالبريد الإلكتروني المدرسي الخاص بك، من خلال الخطوات التالية:

- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- التسجيل على الإستمارة الإلكترونية، للتقدم للإمتحان للعام الدراسي 2024/2023.

- الضغط على استمارة الدبلومات الفنية 2024.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- إذا لم يكن لديك بريدك الإلكتروني، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط انشاء البريد الإلكتروني المدرسي.

- إدخال البيانات الخاصة بالطالب.

- اختيار التخصص الفني والنظام للطالب.

- إضافة صورة شخصية للطالب، خلال تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة خلفية بيضاء.

- تسليم الاستمارة الإلكترونية بكل مشتملاتها، التي جرى طباعتها من الموقع الإلكتروني إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة.

الأوراق المطلوبة لاستمارة الدبلومات الفنية 2024

- إيصال سداد المصروفات الدراسية + 3 صور بالبريد.

- إيصال سداد رسوم الامتحان 208 جنيهات + 3 صور بالبريد.

- شهادة الميلاد كمبيوتر 2024 + 3 صورة.

- عدد 6 صور شخصية 4 * 6 حديثه مطبوع الاسم تحتها بالكامل + اللقطة.

- عدد 2 صورة البطاقة الشخصية للطالب.

- عدد 2 صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

- عدد 2 طابع دعم تعليمي فئه 10 جنيهات.

- عدد 1 ظرف بلاستيك بكبسولة.