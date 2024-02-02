«بـ10 جنيه».. طبيب يكشف عن علاج سحري لجرثومة المعدة

يعاني نسبة كبيرة من الناس من جرثومة المعدة، التي تسبب آلامًا شديدة في المعدة، ويمكن التخلص منها، بمشروب متوفر في كل مكان، ولا يتخطى تكلفته 10 جنيهات، إذ يعمل على تنشيط البكتيريا النافعة، ووقف نشاط البكتيريا الضارة، مما يجعل المعدة وسطًا غير مناسبًا لنمو الجرثومة.

تحدث الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية بجامعة عين شمس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يمكن علاج جرثومة المعدة والتخلص منها نهائيًا، عن طريق تناول اللبن الرائب، لأنه يعتبر مثل الزبادي، إذ يحتوي على أنواع مفيدة من البكتريا، تمد الجهاز المناعي للجسم بالقوة والنشاط، قائلًا: «اللبن الرايب من أكتر الحاجات المفيدة للمعدة، وبيموت أي جرثومة موجودة، لأنه بينشط البكتريا النافعة، ويخلي الجسم قادر يحارب الجرثومة».

علاج سحري لجرثومة المعدة

يعمل اللبن الرائب على توقف نشاط البكتيريا الضارة في الأمعاء، مما يقلل من حدة جرثومة المعدة، ثم يقضي عليها نهائيًا، ويتخلص منها الجسم بسهولة، بحسب «الحوفي»: «اللبن الرايب ليه مفعول السحر، في إنه يقلل من نشاط جرثومة المعدة».

ينصح بتناول اللبن الرائب بعد تناول المضادات الحيوية

ونصح «الحوفي» الأشخاص، الذين خضعوا لفترة طويلة من العلاج بالمضادات الحيوية، إلى تناول الرائب لتوطين البكتيريا النافعة، لأن الجسم يحتوي على نوعين من البكتيريا تعفنية ضارة وأخرى مفيدة، ويعمل اللبن الرائب على تقليل نشاط الأولى، وزيادة قوة الثانية، مما يجعل الجسم قادرًا على مقاومة لأمراض، خاصة جرثومة المعدة، التي يعاني منها عدد كبير.

اللبن الرائب من المشروبات المتوفرة في كل مكان

يعد اللبن الرائب من المشروبات المتوفرة في كل مكان، وسعره مناسب وفي متناول الجميع، إذ يبلغ سعر العبوة الصغيرة 10 جنيهات، ويتوفر اللبن الرائب بعدة أطعمة، سواء الطبيعي بدون نكهة، أو بطعم الفراولة أو الشيكولاتة.

أوضحت الدكتورة أماني الشريف، أستاذ الصيدلة بجامعة الأزهر، في حديثها لقناة «الناس»، أنه يمكن تناول بعض المشروبات، النتي تساعد في القضاء على جرثومة المعدة نهائيًا، خاصة اللبن الرائب ويعد متوفرًا، في كثير من البيوت المصرية، إذ يعمل على تنشيط المعدة، بشكل يجعلها قادرة على محاربة الجرثومة، بل والقضاء عليها نهائيًا.