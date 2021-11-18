أعراض عادية تؤكد إصابتك بذبحة صدرية.. منها مشاكل المعدة

تعتبر الذبحة الصدرية أحد المشكلات الصحية الناجمة عن الانخفاض في تدفق الدم إلى عضلة القلب، بسبب مشكلة في الشريان التاجي، فعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الدم المحمل بالأكسجين، فإن ذلك يؤدي إلى حدوث وجع في الصدر يوصف في الغالب بأنه ضغط أو ثقل يميل إلى الجهة اليسرى من الصدر.

أعرض الذبحة الصدرية

وتأتي الذبحة الصدرية أحيانا في صور أعراض مختلفة بالجهاز الهضمي، سواء في المعدة أو المريء، وفي هذا الصدد، حذر الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب من تجاهل هذه الأعراض، قائلًا: «أحيانًا تكون الذبحة الصدرية الناجمة في الأصل عن قصور في الشريان التاجي الخلفي الموجود في الصدر، في صورة حموضة شديدة أو ارتجاع في المريء، أو وجع في فم المعدة».

وأضاف «شعبان» عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أي وجع في هذه المنطقة وخصوصا لو كان مصحوبا بالعرق، ولا يستجيب لأدوية المعدة، ويزيد مع الأكل والمجهود، فعلينا أن نعتبره مشكلة في القلب، إلى أن يثبت العكس».

وحذر استشاري القلب من أن كثير من أسباب الموت المفاجئ، وخاصة فوق سن الـ35 سنة، تكون ناتجة عن جلطات القلب التي لم يتم تشخيصها، منوهًا: «للأسف يتم تشخصيها إنها تعب في المعدة أو القولون».

أسباب الذبحة الصدرية

وقالت وزارة الصحة في بيان سابق، إن هناك 8 أسباب تؤدي للإصابة بالذبحة الصدرية، ومنها:

- التقدم في العمر.

- إدمان للمخدرات.

- التاريخ العائلي.

- الضغط العصبي.

- تناول غذاء مشبع بالدهون.

- ارتفاع ضغط الدم.

- التدخين.

- السمنة.

طرق الوقاية من الذبحة الصدرية

- الإقلاع عن التدخين.

- متابعة الحالات المرضية الأخرى والسيطرة عليها، والالتزام بعلاجها، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول ومرض السكر.

- تناول الطعام الصحي والحفاظ على وزن مناسب.

- زيادة معدل النشاط البدني بعد موافقة الطبيب المعالج على ذلك، باستهداف قضاء 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل كل أسبوع.

- التخلص من الضغوط النفسية.