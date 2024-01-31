«بـ3 جنيهات».. حسام موافي يوضح علاج حصوات المرارة بدون جراحة

علاج حصوات المرارة بدون جراحة، أمر يتطلع إليه الكثير من الناس، إذ أنها من الأمراض التي لا تسبب ألما كبيرا، لكنها تؤثر على المعدة والهضم، وهو ما نوضحه لكم من خلال «الوطن»، لعلاج المعاناة من الحصوات بعشبة تعالج الإصابة بالتهابات المرارة، وهو ما كشفه الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو سبب مرض المرارة؟

وبحسب حديث أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، فإن أسباب حدوث مشكلات صحية بالمرارة، تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة والإصابة بمرض السكري: «الأشخاص أكثر تعرضا للإصابة بحصوات المرارة الحوامل وأصحاب سن الأربعين والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة، وده بيحصل بسبب العادات الخاطئة في النظام الغذائي»، لذلك يجب الانتباه لنصيحة مهمة حتى يتلافى أي تطورات خطيرة، قد تؤثر عليه.

علاج المرارة بمشروب بـ3 جنيهات

«هل النعناع يهدئ ألم المرارة؟»، تابع الدكتور «موافي»، خلال الحديث: «المرارة دايمًا فيها حصوات، بسبب عدم تناول الأطعمة الصحية وعسر الهضم، وبتكون شديدة ومتكررة، ويبدأ الألم بالانتشار إلى مناطق في الجسم كثيرة، تناول النعناع، مناسب لمريض الحصوات، ويمكن تناول المشروب يوميًا، وتكلفته في حدود 3 جنيهات من السوق، لكن طبيعي، إذ يساعد على علاج الألم الشديد في الجزء العلوي من البطن»، مشددًا على المرضى بأهمية المتابعة العلاجية مع الطبيب المختص لتجنب المضاعفات لما في ذلك من خطورة على الصحة.

فوائد النعناع لعلاج آلام المرارة

وأكد «موافي»، أن علاج المرارة يستدعى الالتزام بالتعليمات، وعلى رأسها تناول النعناع، التي أوضح محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، فوائدها في التالي:

- تفتيت حصوات المرارة.

- النعناع يعرف بخصائصة المهدئة لآلام البطن.

- التخلص من الأملاح.

- يعمل النعناع على تنشيط الدورة الدموية.

- علاج الترسبات على الكلى.

طريقة عمل مشروب النعناع

نقدمه لكم على خُطى نجلاء الشرشابي، التي قدمت عبر برنامج «سي بي سي سفرة»:

- ضعي كوبا من الماء إلى القدر.

- ضيفي حوالي أوراق نعناع إلى الماء.

- اتركي المياه لتغلي قليلًا.

- اتركي النعناع ليغمر الماء.

- من الممكن أن تضيفي القليل من عصير الليمون والعسل.