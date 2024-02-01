دير الأنبا أنطونيوس.. أكمل بناءه البابا كيرلس الرابع

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بتذكار الأنبا أنطونيس الملقب بـ«أب الرهبان»، وقد ألقت الصفحات القبطية الضوء حول أبرز المعلومات حول دير الأنبا أنطونيوس في البحر الأحمر والذي يُعد أكبر الأديرة القبطية بعد دير سانت كاترين.

دير الأنبا أنطونيوس

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن دير الأنبا أنطونيوس، الصفحة الرسمية لكنيسة مارمينا بفم الخليج على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- يقع دير الأنبا أنطونيوس فوق سفح جبل القلزم أحد سلاسل جبال الجلالة القبلية المقابل لمحافظة بني سويف، يبلغ ارتفاع موقعه 410 أمتار تقريبًا.

- بدأ الدير بمغارة الأنبا أنطونيوس ثم اجتمع حوله الرهبان، مما دعا إلى بناء كنيسة وثم بعض المرافق المصاحبة لها على مساحة 3 أفدنة يضمها سور من الحجر وذلك عام 360 إلى 363، تضاعفت تلك المساحة عام 537 ميلاديًا.

- استمر بناء الدير حتى عهد البابا كيرلس الرابع الملقب بـ«أبو الإصلاح».

- تمّ بناء حصن لحماية الدير من الاعتداءات الخارجية، إذ تعرض الدير لاعتداء الفرس عام 610 ميلاديا.

- تمّ تعمير الدير في عهد البابا غبريال السابع البطريرك الـ95 من بطاركة الكنيسة، إذ أرسل 20 راهبًا من دير السريان إلى هناك وزودهم بالكتب والأدوات الكنسية وكل ما يلزم لتعمير الدير.

- في عام 1766 بنى حسب الله البياضي كنيسة القديس مرقس الأنطوني، وفي 1772 أعاد المعلم لطف الله شاكر بناء كنيسة الرسل، في 1783 بتوسيع الدير فضم إليه رقعة واسعة من الأرض وشيد سورين الغربي والقبلي بالإضافة إلى الساقية والسور البحري.

- وزاد البابا كيرلس الرابع البطريرك الـ110 من بطاركة الكنيسة بزيادة مساحة الدير لتصل إلى 20 فدانًا وهي مساحته الحالية وذلك في القرن الـ19.