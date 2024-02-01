معلومات عن «أبو الإصلاح» البابا كيرلس الرابع: تحتفي بتذكاره الكنيسة اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بتذكار البابا كيرلس الرابع البطريرك الـ110 من بطاركة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملقب بـ«أبو الإصلاح» هذا اللقب الذي ناله في ذكرى وفاته الخمسين عام 1911.

معلومات عن البابا كيرلس الرابع

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن البابا كيرلس الرابع في ذكرى رحيله، بحسب بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية:

- ولد في بلدة الصوامعة شرق أخميم سنة 1815، إذ اهتم والده بتعليمه العلوم الكنسية فنما على حب الفضيلة والتقوى.

- ذهب إلى دير الأنبا أنطونيوس ثم رسم راهباً باسم داود الأنطوني.

- تولى الكرسي المرقسي بعد البابا بطرس الجاولي البطريرك الـ109 وهو الذي رسمه قساً في بداية حياته.

- جلس على الكرسي المرقسي لمدة ما يقرب من الـ7 سنوات من عام 1854 وحتى عام 1861.

- اهتم بنشر التعليم وأقام مدرسة للبنين والبنات، كذلك اهتم باللغة القبطية وألحان الكنيسة واشترى مطبعة للكتب.

- جدد الكاتدرائية المرقسية بالأزبكية، كما قام برسامة أساقفة جدد للكنيسة.

- أطلق عليه المؤرخ يعقوب نخلة روفيلة «مؤسس الإصلاح» في كتاب تاريخ الأمة القبطية 189.

- من أبرز مقولات البابا كيرلس الرابع: «الإصلاح يحتاج عمر متوشالح وصبر أيوب»، متوشالح تعني رجل السلاح أو رجل الرمح وهو الرجل الأطول عمرا في الكتاب المقدس.