«صحة مطروح»: إجراء 12 عملية جراحية دقيقة بمستشفى النجيلة

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إجراء 12 عملية جراحية دقيقة خلال يومين بمستشفى النجيلة المركزي، وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتخفيف العبء عن المرضى، بمتابعة مستمرة من الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة وإشراف الدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة.

12 عملية جراحية

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه جرى تنفيذ 12 عملية جراحية كبرى والصغرى وذات مهارة في مختلف التخصصات ما بين الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن على مدار يومين، بجانب تنفيذ 8 عمليات جراحية استئصال أجزاء من جسم المريض، وإصلاح فتق أربى حسب كل حالة على حده.

الفريق الطبي بمستشفى النجيلة

وأجرى العمليات الجراحية فريق طبي يضم الدكتور أشرف الفقي، أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتور حسام مجاهد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة والمناظير والدكتور عمر حميد نائب الجراحة وقام بالتخدير الدكتور هاني مهاب أخصائي التخدير، وفريق تمريض العمليات والداخلي بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى والجودة.

وأثنى وكيل وزارة الصحة بمطروح على جهود فريق الجراحة الطبي، مقدماً الشكر لجميع الأطباء والدكتور محمد طالب مدير مستشفى النجيلة وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول، وحثهم على الاستمرارية في العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عالٍ لأبناء محافظة مطروح.