«صحة مطروح»: دعم مستشفى الحمام المركزي بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية

أكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، دعم مستشفى الحمام المركزي بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية على أحدث طراز ياباني الصنع متعدد المقاطع 16 مقطع، وبقطر 75 سم، مما يتيح إجراء الفحوصات لجميع الأوزان، ويتم حالياً تجهيز الغرفة الخاصة بالجهاز وجار التشغيل فور الانتهاء من تجهيزاته.

جهاز أشعة مقطعية بدقة فائقة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، أن جهاز الأشعة المقطعية يتميز بدقة فائقة في التصوير بمقاطع متناهية الدقة، مما يتيح أعلى درجة من التفاصيل وأعلى درجة من الجودة، كما يتيح أيضا تكنولوجيا التصوير متعدد المقاطع إمكانية الحصول على أعلى جودة في التصوير بجرعات إشعاعية أقل، وكذلك كميات أقل من الصبغات غير المؤينة، وذلك لجميع الأعضاء الداخلية في الجسم.

دعم القطاع الصحي

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلي أن الأجهزة الطبية الحديثة تأتي في ضوء جهود الدولة المصرية لدعم القطاع الصحي، والعمل على التطوير المستمر لكافة المنشآت الصحية والمستشفيات، ضمن خطة الإدارة العامة للأشعة لتزويد وتحديث أقسام الأشعة بالمستشفيات بمحافظة مطروح بأحدث أجهزة الأشعة المقطعية، ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة.