سائح ألماني يتجول بالجلباب على شواطئ الغردقة.. يحب المصريين ويقلدهم

يأتي السياح الأجانب من مختلف الجنسيات إلى شواطئ الغردقة الساحرة فيهيمون بجمالها ويذوبوا عشقا فيها، لتجذبهم ويترددون على زيارتها سنوياً ويحبون شعبها، ويحفظون تراث مصر ويتعلمون عادات وتقاليد الشعب المصري في والمأكل والملبس كما فعل السائح الألماني «لوكاس» في البالغ الستين من عمره.

سائح يرتدي جلبابًا بلديًا

شهدت شواطئ الغردقة سائح يحمل الجنسية الألمانية يدعي لوكاس في الستين من عمره يرتدي جلبابا بلديا، ويتجول بها على شواطئ الغردقة في راحة تامة وسعادة، وتشعر كأنه مصري ذو أصول مصرية.

وقال أحمد ساشا مدير إدارة الأنيميشن بأحد فنادق الغردقة في تصريحات لـ«الوطن» إن السائح الألماني قائلا في حوار خاص للوطن أنه يتردد على زيارة مصر منذ أكثر من عشر سنة، ويعشق الغردقة والمصريين، ومن شدة عشقه لمصر تعلم بعض كلمات اللغة العربية وارتدى الجلباب البلدي في سعادة، ودائما يسأل عن عادات وتقاليد الشعب المصري في المأكل والملبس، مؤكدا أنه يشعر بأنه مصري ويحب البلد ويعتبرها بلده الثاني ويتردد على زيارتها سنوياً.

عادات وتقاليد المصريين

وفي السياق، قال بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن السياح الألمان يحبون مصر والمصريين وعدد كبير منهم يتردد على مدينة الغردقة سنويا ولديهم شغف دائماً بعادات البلد، لافتًا إلى أنهم من أكثر الجنسيات وصولًا إلى مدينة الغردقة وتأتي في المرتبة الأولى بنسبة 40% من إجمالي عدد السائحين الأجانب الوافدين إلى مدينة الغردقة.