نائب محافظ الإسماعيلية يبحث إنارة طريق السويس الصحراوي لسلامة المواطنين

قال المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، إنه تتم دراسة إنارة طريق «الإسماعيلية - السويس الصحراوي»؛ حرصًا على سلامة المواطنين وحفاظًا عليهم من الحوادث المرورية، ضمن توجهات الدولة بالنهضة الشاملة التي تشهدها محافظات الجمهورية، من خلال تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية.

مناقشة ودراسة إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية أنه جرى عقد اجتماعًا لبحث ومناقشة ودراسة إنارة طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، بحضور رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة فايد، رئيس الإدارة المركزية لجهاز تعمير سيناء رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري.

كما حضر الاجتماع مدير عام مديرية الطرق والنقل، رئيس قطاع الشبكات للجنوب بشركة القناة لتوزيع الكهرباء والطاقة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، لعرض ومناقشة المناطق الأكثر احتياجًا وذات الكثافة السكانية لإدراجها في خطة الإنارة بالخطة الاستثمارية لعلم 2024.

دراسة إنارة ميدان قرية نفيشة

وأكد عصام الدين أنه تمت دراسة إمكانية إنارة ذلك الطريق من بداية ميدان قرية نفيشة، حتى نهاية حدود مركز ومدينة الإسماعيلية، إلى جانب دراسة إمكانية إنارة الطريق بدءًا من طريق المطار حتى بداية قرية فنارة، مع ضرورة إنارة مداخل ومخارج كافة العزب والقرى الواقعة في ذلك الطريق.