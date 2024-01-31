غلق منشأتين طبيتين في الإسماعيلية لمخالفة الاشتراطات الصحية

قررت إدارة العلاج الحر في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إغلاق منشأتين طبيتين، تنفيذًا لقرار نيابة فايد الجزئية، لمخالفة الشروط الصحية ضمن حملة على عدد من المنشآت بالمحافظة.

مخالفة الاشتراطات الصحية

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن محافظ اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، وجه بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

وأضاف «حطب»، في بيان، أن حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية فاجأت عددا من المنشآت الطبية بمراكز ومدن الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، لمراجعة مطابقتها للشروط.

التفتيش على 22 منشأة صحية

وأشار مدير صحة الاسماعيلية إلى أن اللجنة قامت بالمرور على 22 منشآة طبية خاصة، من بينها 12 مصحة للعلاج النفسي والإدمان، و10 عيادات ومراكز طبية، إلى جانب تنفيذ 7 معاينات لعيادات ومراكز طبية؛ وذلك لإنهاء إجراءات التراخيص لهذه المنشآت.

وأسفرت الحملات عن إغلاق وتشميع منشأتين طبيتين، وهما عيادات تخصصية ومصحة لعلاج الإدمان، فيما تستمر الحملات خلال الأيام المقبلة.