الحكومة تنفي زيادة أسعار المنتجات البترولية

نفت وزارة البترول والثروة المعدنية، ما أثير على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قائمة بأسعار جديدة لكافة المنتجات البترولية بعد إقرار زيادتها.

لا زيادة في أسعار المواد البترولية

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الوزارة شددت على أنه لا صحة لزيادة أسعار المنتجات البترولية، وأن القائمة المتداولة مزيفة وغير صادرة عن أي جهة رسمية، وأن أسعار كافة المنتجات البترولية المعمول بها -وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير بتاريخ 3 نوفمبر 2023- ثابتة كما هي دون تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.

تحديد أسعار المواد البترولية في الاجتماع المقبل

وأوضحت أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقاً لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري القادم والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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