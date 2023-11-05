«حمار بعربية كارو».. وسيلة أهل غزة للتنقل داخل القطاع بعد أزمة البنزين

مع تطور العالم والوصول للذكاء الاصطناعي واكتشاف عدد كبير من وسائل الراحة والرفاهية، وبينما يتقدم العالم ترجع غزة للخلف، بسبب جرائم الاحتلال الإسرائيلي وعمليات القصف المستمر، الذي دمر المباني والبنية التحتية، وتسبب في انقطاع الكهرباء والماء والإنترنت، وندرة الوقود، لينتهي عصر التحرك بالمركبات ويبدأ عهد التنقل بالعربات الكارو التي يجرها حمار.

عربات الكارو بقطاع غزة

القصف المتتالي لقطاع غزة، جعل الحياة تعود إلى شكلها البدائي، فبعد قصف سيارات الإسعاف ووسائل المواصلات أصبحت وسيلة التنقل في القطاع هي العربة الكارو التي يجرها الحمار، والتي تستخدم حاليا لنقل المصابين والجثامين بالإضافة إلى نقل الصحفيين والمواطنين في القطاع.

عودة الحياة إلى شكلها البدائي في قطاع غزة

ونشر التليفزيون الفلسطيني عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فيديو لمجموعة من الصحفيين وهم يركبون على العربة الكارو، ويقومون باستخدامها في التنقل من مكان لآخر.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت صباح اليوم استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل منذ بدء الحرب في غزة.